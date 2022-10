crime

Dj mata namorada e cachorro a facadas no Paraná

Após o crime, o agressor tentou tirar a própria vida, mas um áudio enviado à família permitiu o socorro das autoridades de segurança a tempo

Da Redação

Atualização: 09 de outubro, 2022, às 15:38

fonte: Antônio Nascimento/Banda B

Caso ocorreu no bairro Campo do Santana, em Curitiba, no Paraná