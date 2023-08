Disque Denúncia registrou 24 mil comunicações de crimes no 1º semestre

Nos seis primeiros meses deste ano, o Centro Integrado de Denúncias 181 do Paraná recebeu 24 mil contatos de cidadãos sobre diferentes crimes cometidos em todo o Estado. Neste período, as informações repassadas à polícia por meio deste canal resultaram na apreensão de 3,2 toneladas de drogas. Houve também 534 prisões e a apreensão de 58 armas de fogo.

Os números confirmam a credibilidade do Disque Denúncia 181 junto à população. Lideraram os contatos recebidos registros referentes ao tráfico de drogas, com 8.801 registros, maus-tratos a animais domésticos (4.431) e comércio ilegal/tráfico de armas de fogo e munições (2.913). Juntas, as três ações criminosas somaram 16.145 denúncias, ou seja, 66,5% do total no período. Já em 2022, os mesmos crimes, somados, totalizaram 15.148 denúncias – aumento de 6% nos primeiros seis meses deste ano.

“A participação da população é fundamental para o trabalho do Disque-Denúncia 181. Ele se tornou uma ferramenta de extrema importância para a segurança pública”, destacou o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Somente em relação ao tráfico de drogas, o volume de entorpecentes apreendidos no primeiro semestre deste ano, a partir de denúncia por meio deste canal, cresceu 14,8%, índice referente à diferença entre 1,075 tonelada de janeiro a junho de 2022 e as 3,2 toneladas neste ano – somando casos de denúncia e sem denúncia, as forças de segurança do Paraná apreenderam a maior quantidade de maconha para um primeiro semestre dos últimos dez anos em 2023.

O secretário ressalta que estas apreensões, assim como a repressão a outros crimes, resultam das ações das forças de segurança, que visam o enfrentamento qualificado com policiamento ostensivo. “O foco é agir na prevenção e repressão à criminalidade, dando continuidade na busca pela redução dos índices criminais em todo o Paraná”, afirmou.

De janeiro a junho de 2023, os atendimentos do 181 contabilizaram também denúncias de crimes ambientais (2.236), uso de drogas (936), violência contra crianças e adolescentes (740), violência contra a pessoa idosa (593), pendência judicial (546), violência contra a mulher (471) e porte ilegal de arma de fogo (444).

APRIMORAMENTO

Para garantir o registro adequado das denúncias e o uso efetivo das informações coletadas, os atendentes que atuam neste serviço passam por capacitação antes de iniciarem esta atividade. Depois, outros treinamentos são promovidos para o aperfeiçoamento na interação do atendente com o denunciante, como forma de gerar um ambiente propício para que aqueles que façam contato se sintam confortáveis para denunciar.

O coordenador do Disque Denúncia 181, major Giuliano de Freitas, destaca que a participação da população é muito importante. “Qualquer ilícito ou suspeita podem ser comunicados, sempre garantindo o anonimato do denunciante. Com base nos resultados obtidos nestes primeiros seis meses, comprovamos que a população entendeu como as denúncias são relevantes para combater a criminalidade”, avalia.

COMO DENUNCIAR

Informações sobre crimes ou atividades suspeitas podem ser repassadas ao Centro Integrado de Denúncias 181, de maneira anônima, por meio do telefone 181 ou pelo site www.denuncia181.pr.gov.br. Neste caso, basta o cidadão acessar o ícone “Denunciar”, depois selecionar o tipo de crime e detalhar o que está ocorrendo. É necessário indicar endereço, ponto de referência, características do local e a forma como os crimes são praticados.

