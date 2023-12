Discussão termina com homem gravemente ferido a golpes de faca no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 31 anos foi brutalmente esfaqueado nesta quinta-feira (21), em Sarandi, no Noroeste do Paraná. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 07h20 no bairro Parque Alvamar II.

Segundo informações da Polícia Militar e dos agentes da Guarda Civil Municipal que estiverem presentes e atenderam a ocorrência, o autor do crime não foi localizado. A vítima foi atingida a golpes de faca na região do abdômen e fêmur, sendo necessário ser entubado pela equipe médica, devido à gravidade do estado de saúde.

Após ter sido estabilizado, o homem foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Maringá. Conforme relatos de testemunhas, a vítima estava na companhia de uma mulher e um rapaz, quando de repente começaram a discutir. O caso será investigado pelo setor de homicídios da Delegacia de Polícia Civil de Sarandi.

