Discussão termina com homem em situação de rua morto a marteladas

Na madrugada desta quinta-feira (14), uma discussão entre moradores de rua terminou em morte a marteladas.

Um dos indivíduos, de aproximadamente 40 anos, foi atingido com golpes de martelo na região da cabeça, não resistindo aos ferimentos chegou a óbito. Os dois homens que estavam com a vítima tentaram fugir. No local havia câmeras de segurança, que colaborou com a Guarda Municipal (GM) a capturar os dois homens, que foram localizados a cerca de 1 quilômetro da região da ocorrência. As imagens não foram divulgadas pois são consideradas fortes

"Um meio muito cruel, até o momento não sabemos a causa", afirmou o GM Heler. Na delegacia, um dos suspeitos confessou ter cometido o crime e revelou que aplicou os golpes contra o homem após uma desavença, segundo a GM, ele não apresentou sinais de arrependimento.

O caso aconteceu no centro da cidade de Campo Largo, próximo ao Museu Histórico da cidade. A Polícia Civil finaliza a investigação.

Com informações de Banda B

