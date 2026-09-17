Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
BRIGA DE FAMÍLIA

Discussão por herança termina em ataque de facão horas após velório no Paraná

Desentendimento ocorreu no mesmo dia do sepultamento do pai dos envolvidos; agressor foi detido em flagrante pela Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Discussão por herança termina em ataque de facão horas após velório no Paraná
Autor Outros familiares presentes no encontro conseguiram desarmar o homem, que fugiu a pé logo em seguida - Foto: - Divulgação PMPR

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de atacar o próprio irmão e o cunhado com um facão durante um churrasco de família em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O crime ocorreu na noite de terça-feira, 15 de setembro, poucas horas após o velório e o sepultamento do pai dos envolvidos.

- LEIA MAIS: Receita Federal apreende mais de 200 kg de maconha em fundo falso de carro no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a briga começou após uma discussão entre os dois irmãos por divergências relacionadas à partilha da herança familiar. Após o desentendimento inicial, o suspeito deixou a reunião afirmando que retornaria em breve. Minutos depois, ele voltou ao local armado com um facão e golpeou a cabeça do irmão. Ao tentar intervir no ataque para conter o agressor, o cunhado do suspeito também acabou ferido na região da cabeça.

Outros familiares presentes no encontro conseguiram desarmar o homem, que fugiu a pé logo em seguida. As duas vítimas buscaram atendimento médico por conta própria e deram entrada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, momento em que o Centro de Operações da Polícia Militar foi acionado para registrar a ocorrência.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após colher os depoimentos e as características do agressor na unidade hospitalar, equipes da PM iniciaram patrulhamento pela região e localizaram o suspeito horas mais tarde. Ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, acompanhado dos laudos de lesão corporal das vítimas. O caso é investigado para apurar a gravidade dos ferimentos e a dinâmica exata da agressão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO COM FACA briga de família Herança Familiar investigação policial prisão em flagrante violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV