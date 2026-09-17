Discussão por herança termina em ataque de facão horas após velório no Paraná

Desentendimento ocorreu no mesmo dia do sepultamento do pai dos envolvidos; agressor foi detido em flagrante pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de atacar o próprio irmão e o cunhado com um facão durante um churrasco de família em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O crime ocorreu na noite de terça-feira, 15 de setembro, poucas horas após o velório e o sepultamento do pai dos envolvidos.

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De acordo com as investigações da Polícia Civil, a briga começou após uma discussão entre os dois irmãos por divergências relacionadas à partilha da herança familiar. Após o desentendimento inicial, o suspeito deixou a reunião afirmando que retornaria em breve. Minutos depois, ele voltou ao local armado com um facão e golpeou a cabeça do irmão. Ao tentar intervir no ataque para conter o agressor, o cunhado do suspeito também acabou ferido na região da cabeça.

Outros familiares presentes no encontro conseguiram desarmar o homem, que fugiu a pé logo em seguida. As duas vítimas buscaram atendimento médico por conta própria e deram entrada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, momento em que o Centro de Operações da Polícia Militar foi acionado para registrar a ocorrência.

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Após colher os depoimentos e as características do agressor na unidade hospitalar, equipes da PM iniciaram patrulhamento pela região e localizaram o suspeito horas mais tarde. Ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, acompanhado dos laudos de lesão corporal das vítimas. O caso é investigado para apurar a gravidade dos ferimentos e a dinâmica exata da agressão.