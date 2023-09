Discussão de trânsito termina em morte em Maringá; saiba mais

O caso aconteceu no último sábado (2), no município de Lobato, localizado em Maringá, região noroeste do estado do Paraná.

Aparentemente, de acordo com a PCPR, uma discussão iniciada por uma confusão no trânsito, terminou com três rapazes gravemente feridos a golpes de faca. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu, sendo identificado como Matheus Rocha de Oliveira.

As três vítimas estavam voltando de uma festa que acontecia em uma cidade próxima, quando no meio do trajeto foram 'fechados' por um carro. Os três homens tiveram uma briga com o condutor do veículo, que resultou em uma perseguição.

O trio entrou em vias de fato e foram esfaqueados. O agressor fugiu tomando rumo ignorado. As vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para Hospitais de Maringá. Matheus não resistiu e seus dois colegas seguem hospitalizados em estado grave.

Os três colegas, a princípio, seriam da cidade de Ponta Grossa e estavam em Maringá a trabalho. Testemunhas foram ouvidas pela PCPR, que estão à procura do criminoso. Pessoas relatam que o suspeito foi agredido pelos três rapazes, e com isso, na sequência, ele os teria esfaqueado.

