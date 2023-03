Diretor faz parto de aluna em banheiro de escola no Paraná

Da Redação

Diretor ficou emocionado ao relatar como foi o parto

Uma adolescente de 16 anos entrou em trabalho de parto no banheiro da escola onde estuda, na manhã desta quarta-feira (29), Ubiratã, no centro-oeste do Paraná. E foi o diretor da instituição de ensino Claudio Roberto Lopes Zen que fez o parto da criança que nasceu saudável e passa bem.

Zen conta que preparava materiais para uma reunião com pais dos estudantes da escola quando foi acionado por alunas e funcionários da escola para se dirigir ao banheiro feminino. Ao entrar no local, Zen ficou surpreso: uma adolescente de 16 anos estava em trabalho de parto.

"O pano que cobria ela caiu e vi que o bebê já estava coroando, cabeça já estava quase toda pra fora. Falei para ela ter calma. As outras meninas já foram buscar álcool, tesoura barbante. Foi questão de segundos. Eu disse pra ela fazer força e a cabeça saiu, fez novamente e o bebê saiu todo", contou.

De acordo com o diretor, o parto foi uma grande surpresa, uma vez que ninguém sabia que a adolescente estava grávida. Segundo ele, o pai da criança também é um adolescente de 16 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou mãe e filho para o hospital.

As informações são do G1.

