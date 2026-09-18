Diretor do sindicato dos servidores da UFPR morre em grave acidente na BR-376

O diretor do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Paraná (Sinditest-PR), Wilson Venzel Messias, morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia BR-376, no sentido Ponta Grossa, nesta sexta-feira (18). Ele viajava em um veículo oficial da entidade rumo a Cornélio Procópio, no Norte do Estado, para cumprir uma agenda sindical acompanhado de outros dois diretores da organização.

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Além da morte de Messias no local da ocorrência, o acidente deixou o diretor Antônio Neris de Souza gravemente ferido. Ele foi socorrido pelas equipes de emergência e encaminhado a um hospital de Ponta Grossa, onde permanece internado. O terceiro ocupante da caminhonete, o também dirigente Ivandenir Pereira, sobreviveu sem ferimentos graves. Segundo relatos preliminares de testemunhas, o acidente ocorreu após uma carreta fechar o veículo do sindicato. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em outro caminhão, capotou e acabou colidindo violentamente contra uma árvore. As circunstâncias exatas da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Em nota oficial, o Sinditest-PR lamentou profundamente a fatalidade e destacou o legado histórico da vítima. Wilson Messias dedicou 47 anos de trabalho ao Hospital de Clínicas da UFPR e participou ativamente da construção do sindicato e das lutas em defesa da universidade pública. Na atual gestão, ele integrava a Coordenação de Administração e Finanças, mantendo rotina constante de reuniões, negociações e viagens pelo Estado. A viagem interrompida pelo acidente fazia parte de uma força-tarefa recente da entidade para dialogar diretamente com os trabalhadores nos diversos campi paranaenses.

O sindicato também ressaltou o perfil humano do diretor, lembrado pelos colegas pelo jeito sorridente, brincalhão e por ter construído laços sólidos de amizade com funcionários e filiados ao longo de décadas. A entidade manifestou solidariedade aos familiares de Wilson e reforçou o pedido de apoio e boas energias para a pronta recuperação de Antônio Neris.