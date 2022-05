Diretor da Prefeitura de Curitiba é assassinado

Da Redação

O diretor do Departamento de Pontes e Drenagem, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Augusto Meyer Neto morreu na noite deste domingo (29), após sofrer uma tentativa de assalto no bairro Santa Cândida, em Curitiba.

continua após publicidade .

O veículo, que era conduzido por Augusto, foi interceptado por um Volkswagen Gol, onde estavam os criminosos. Um homem desceu com a arma em punho, rendeu o funcionário e logo em seguida efetuou os disparos.

Meyer Neto foi atingido na região do ombro e do abdômen. Uma equipe da Polícia Militar (PM) e também do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima, porém, o diretor da Prefeitura de Curitiba não resistiu.

continua após publicidade .

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 19h30, deste domingo. No momento em que Meyer Neto chegava em casa, na região do Santa Cândida, a Fiat Toro que ele conduzia foi bloqueada na rua Dr. Satilas do Amaral Camargo por um Gol. Logo em seguida, um indivíduo desceu do carro suspeito e anunciou o assalto.

Com informações: RicMais