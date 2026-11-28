A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) oficializou o afastamento definitivo da direção do Colégio Estadual Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé, no Norte do estado. A decisão, publicada na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial por meio da Resolução nº 6.010/2026, tem efeito imediato e atinge a diretora e o vice-diretor que estavam à frente da unidade quando uma câmera foi encontrada instalada no banheiro feminino utilizado pelas alunas.

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Segundo a Seed-PR, a medida resulta da conclusão do Processo de Gestão que apurava a conduta dos gestores. Paralelamente, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) segue em andamento e pode levar até à perda do cargo público, caso sejam comprovadas irregularidades severas. Em relação aos militares que atuavam no colégio, a secretaria informou que eles chegaram a ser afastados, mas foram remanejados para outra instituição depois que a Comissão de Verificação constatou que não tiveram acesso às imagens captadas no banheiro. O órgão estadual acrescentou ainda que realizou uma análise em todas as 2.081 escolas da rede e afirmou que atualmente não há nenhuma câmera instalada em banheiros das instituições. Leia a nota da Seed-PR na íntegra no fim da matéria.

Relembre o caso

O caso veio à tona em 19 de outubro, quando uma estudante localizou o equipamento. No boletim de ocorrência registrado pelas alunas, elas relataram ter percebido que o dispositivo estava no local há cerca de três anos, período em que a direção afirmava se tratar de um sensor de fumaça instalado para evitar que estudantes fumassem no ambiente. Após a denúncia, a Polícia Civil do Paraná (PC-PR) e a Seed-PR realizaram uma vistoria na escola, ocasião em que a polícia apreendeu a câmera guardada por uma jovem. Na ocasião, os investigadores também procuravam outra câmera e o aparelho responsável pela gravação das imagens, sem confirmação sobre a localização desses itens na época.

Quando o episódio foi descoberto, a direção do colégio confirmou a instalação dos equipamentos, mas negou que eles filmassem o interior das cabines, alegando que estavam direcionados apenas às portas de entrada dos banheiros masculino e feminino, sem captar os espaços destinados às necessidades fisiológicas dos estudantes. No entanto, depois que o primeiro aparelho foi encontrado, outro aluno fotografou o sistema de monitoramento da escola e registrou que os vídeos exibiam as cabines e os espelhos dos ambientes, incluindo o banheiro masculino. Diferentemente do dispositivo oculto no banheiro, as câmeras instaladas em outras áreas da unidade tinham formato distinto e ficavam expostas.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Veja a nota da Seed-PR na íntegra

"A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que o Processo de Gestão referente ao caso do Colégio Estadual Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé, foi concluído com a destituição dos diretores de suas funções, conforme a Resolução nº 6.010/2026, de 26 de novembro, publicada no Diário Oficial. Já o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) permanece em andamento.

Em relação aos militares que atuavam na unidade, eles permaneceram afastados durante a averiguação conduzida pela Comissão de Verificação. Após a apuração constatar que não tiveram acesso às imagens da câmera instalada no banheiro, foram remanejados para outra instituição.

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A Seed-PR informa ainda que o Projeto Tutor-Zelador, iniciativa da Secretaria em conjunto com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), concluiu as vistorias nas 2.081 escolas da rede estadual. Atualmente, nenhuma instituição possui câmeras instaladas nos banheiros."