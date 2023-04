Diocese de Umuarama procura padre desaparecido há uma semana

Da Redação

Padre não dá notícias desde o dia 31 de março

A Diocese de Umuarama, no noroeste do Paraná, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, neste sábado (8), após o desaparecimento do padre Marciano Monteiro da Silva. Conforme nota publicada no site da Diocese, o pároco não dá notícias desde o dia 31 de março.

Conforme a Diocese, Marciano deixou cartas informando que se ausentaria por tempo indeterminado com propósito de rezar e silenciar. Ainda conforme o comunicado, familiares do religioso não souberam informar o paradeiro dele.

“Assim, decorridos os dias, não havendo o retorno do padre às atividades paroquiais, e sem a possibilidade de contatá-lo, a Diocese, na manhã deste sábado (08), registrou Boletim de Ocorrência, junto à 21ª Subdivisão Policial de Cianorte-Pr. Aguardamos o desenvolvimento dos trabalhos das autoridades competentes, cientes do caso, assim como contamos com a oração dos fiéis em favor do bem do Pe. Marciano. Futuras informações serão notificadas pelos meios de comunicação oficiais da Diocese de Umuarama", finalizou. Clique aqui e leia a nota na íntegra.

A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar o padre.

