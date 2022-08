'Dinossauro de Porto Rico': amigos relatam como foi pescar jaú de 80kg

Da Redação

Rodrigo Coplas e Beto Gaspar

História de pescador? Não mesmo. O 'dinossauro de Porto Rico', um jaú de aproximadamente 80 quilos e 1,60 de cumprimento, foi fisgado e o TNOnline pode provar. A equipe de reportagem conversou com os amigos, o guia turístico Rodrigo Coplas e com o arquiteto Beto Gaspar, de Porto Rico, no noroeste do Paraná, responsáveis pela pesca do 'baita' peixe.

Em vídeo enviado com exclusividade para o TN, um dos amigos relata como foi o dia que ficará para sempre na memória de Rodrigo e Beto. "Na semana passada, fizemos uma embarcação para descobrir novos locais de pesca em Porto Rico. Na primeira parada , na quarta, dia 28 de julho, o Rodrigo pescou o jaú de cerca de 1,60 de tamanho, 80 quilos, um 'dinossauro' aqui de Porto Rico", comenta Beto Gaspar.

Rodrigo, que é o atual campeão do Torneio de Pesca de Jaú, diz que ele e o amigo demoraram cerca de meia-hora para tirar o peixão da água. "Não tinha como saber a idade exatamente. Conseguimos medir o jaú no barco e deu 1,60 metro. Foi demorado porque ele é um peixe muito forte. Após a pesca, soltamos ele”, relata.

Os mesmos amigos são também responsáveis por um vídeo que viralizou no final de junho na internet e que mostra três sucuris e três onças na mesma cidade. "Tive o privilégio de filmar três sucuris e três onças pintadas no mesmo dia, aqui no Rio Paraná, lugar onde eu moro e amo. Coisa pra se ver uma vez na vida, cena extremamente rara. Obrigado meu Deus pelo presente", conta Beto.

Assista ao vídeo enviado pelos amigos de Porto Rico, Rodrigo Clopas e Beto Gaspar:

Por, Fernanda Neme.

