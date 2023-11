Dinamite falsa assusta trabalhador e mobiliza PM em Londrina

Um catador de recicláveis levou um grande susto ao encontrar uma dinamite de brinquedo no meio de produtos recicláveis, na madrugada desta segunda-feira (27), em Londrina, no norte do Paraná. Com medo de ser um explosivo real, o trabalhador acionou a Polícia Militar (PM), que por sua vez, contatou o Esquadrão Antibombas de Curitiba. Por sorte, tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto.

A situação foi registrada na Rodovia Carlos João Strass, zona sul da cidade. O catador relatou que separava os materiais quando se deparou com o objeto semelhante a uma dinamite. Policiais chegaram a ir ao local que foi isolado e o esquadrão foi avisado. Entretanto, após analisarem o artefato, os PMs constataram que era um objeto falso que não representava risco algum.

