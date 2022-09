Digital influencer teria causado acidente que matou motoboy no PR

Da Redação

Uma digital influencer, com mais de 40 mil seguidores, seria a mulher responsável pelo acidente que vitimou um motoboy, neste sábado (03) à noite, no Boqueirão, em Curitiba. Uma mulher, conduzindo na contramão, com sinais de embriaguez, bateu de frente na moto do rapaz, de 36 anos, que morreu no local. A motorista teria fugido sem prestar socorro, ao entrar em outro carro e desaparecer, deixando a caminhonete no local.

A possível identificação da mulher responsável pelo acidente foi denunciada por amigos e familiares do motociclista, que fizeram uma manifestação na tarde deste domingo (04), pedindo por justiça. Motociclistas, familiares e amigos de Jheykson Roger Medeiros se concentraram em frente à casa do pai da vítima e fizeram uma caminhada até o local do acidente, na rua Paulo Setúbal, num percurso de apenas 3 quilômetros.

Segundo familiares presentes ao manifesto por justiça, Jheykson estava trabalhando na hora do acidente. Ele fazia entregas da hamburgueria da família. O motoboy deixa esposa e um filho de 7 anos. Ele foi velado na Capela Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste domingo (04).

Durante o manifesto, familiares e amigos informaram que sabiam quem era a mulher acusada de ter provocado o acidente. Seria uma conhecida digital influencer, com milhares de seguidos nas redes sociais. A mulher, que segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez na hora do acidente, teria desativado os perfis das redes sociais neste domingo (04).

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito, da Polícia Civil.

