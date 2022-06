Dia mais frio: cidades do Paraná registram temperaturas negativas

Da Redação

Domingo de frio no Paraná, com amanhecer bastante gelado em todo o Estado

As baixas temperaturas provocadas por uma onda de frio que atua no Paraná fez com que diversas cidades registrassem geada, na manhã desta sexta-feira (20). Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno aconteceu principalmente em praticamente todas as cidades do oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e do leste paranaense neste domingo (12), o dia mais frio do ano.

De acordo com o Simepar, valores negativos em vários municípios. Destaque para General Carneiro e Palmas, com temperaturas abaixo de -3,0°C.

De acordo com o Simepar, a massa de ar frio que atua sobre o Sul do País, mantém a madrugada com tempo estável nas diversas regiões do Paraná. As temperaturas apresentam-se em declínio neste momento. No sul do estado, os termômetros registram temperaturas negativas em algumas cidades, como pode ser observado no mapa das temperaturas mínimas registradas às 4

Domingo de frio no Paraná, com amanhecer bastante gelado em todo o Estado. As temperaturas ficam baixas e aumenta o risco de ocorrência de geadas, por conta da massa de ar frio de origem polar que atua na região. Inclusive, no centro-sul e no sudoeste paranaense, as temperaturas ficam negativas na maioria das cidades. Predomínio de sol ao longo do dia, mesmo assim não esquenta muito.

Segunda-feira

Conforme o Simepar, início de semana, ainda sob influência da massa de ar frio e seco (ar polar) no Paraná. É esperado um amanhecer gelado, com formação de geadas em boa parte do Estado. Em relação às temperaturas, a tendência é de valores bem baixos em vários setores paranaenses (temperaturas negativas no sudoeste e no centro-sul). Durante a manhã e tarde o sol predomina em todas as regiões. A partir do anoitecer volta a esfriar, mas no leste (RMC e litoral) há expectativa de formação de nuvens baixas/nevoeiros.