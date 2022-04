Da Redação

'Dia mais feliz', diz paranaense parada pela 1ª vez em blitz

"O dia mais feliz da minha vida", comemorou a motorista de aplicativo, Silvana Lara, de 27 anos, após ser parada pela primeira vez em uma blitz da Polícia Militar (PM), no trevo de Manoel Ribas, na região central do Paraná. O que para muita gente é motivo de preocupação foi um sonho realizado para a moradora de Araucária, região metropolitana de Curitiba, que é habilitada há 9 anos.

"Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Sim, parece loucura, mas realizei meu sonho de ser parada em uma blitz. Precisei viajar para Manoel Ribas para realizar esse sonho. Felicidades a mil. Foi meu presentinho de aniversário. Obrigada, meninos, por me permitir tirar essa foto", escreveu a motorista, que nasceu em Pitanga, no Paraná, em um post no Facebook, no dia 15 de abril.

A publicação de Silvana na rede social rendeu mais de 132 comentários e 1,2 mil curtidas. "Só não se esqueça de manter o documento do carro em dia. Se não, a CNH não vai valer de nada", escreveu um amigo da paranaense.

Já outro conhecido de Silvana registrou: "O sonho da minha irmã era ser parada em uma blitz pra mostrar a CNH dela. Quando foi um dia, ela viu os policiais de longe e falou "é hoje que eu mostro minha CNH". Quando encostou o carro, o policial mandou ela passar. Quando chegou em casa viu que a carteira estava em cima da mesa".

Os policiais, como pode ser visto na foto, entraram na brincadeira e posaram junto de Silvana, que estava com os documentos em dia.

