Dia do Trabalhador: 9 motoristas são presos por embriaguez nas rodovias estaduais do Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná prendeu nove motoristas por embriaguez ao volante durante a Operação Dia do Trabalhador, realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio nas rodovias estaduais. O balanço operacional divulgado pela corporação aponta ainda que 41 pessoas foram flagradas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cometendo infração gravíssima.

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A ação especial foi deflagrada com o objetivo de reforçar a segurança viária em todas as regiões do estado, em virtude do aumento no fluxo de veículos provocado pelo feriado prolongado. Durante as fiscalizações de trânsito, as equipes policiais registraram 40 casos de condutores conduzindo veículos sob a influência de álcool, número que engloba tanto os motoristas que apresentavam sinais visíveis de embriaguez quanto aqueles que se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Além das dezenas de autuações administrativas pela mistura de direção e bebida alcoólica, as nove prisões em flagrante ocorreram porque os condutores atingiram o índice que configura crime de trânsito, sendo encaminhados à delegacia. Segundo o comando do BPRv, as equipes seguem atuando de forma contínua na fiscalização e na conscientização dos condutores, mantendo o foco na preservação de vidas e na promoção de um trânsito mais seguro nas estradas paranaenses.