Dia do Médico: Sesa destaca trabalho dos profissionais

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) homenageia nesta quarta-feira, 18 de outubro, Dia do Médico, aqueles que atuam na rede pública, dedicando-se ao atendimento de pacientes do SUS. A Sesa destaca exemplos de profissionais que, pela paixão e dedicação ao ofício, representam todos os demais. É o caso de Ricardo Parreira, que há 13 anos faz parte do quadro médico da pasta, em Londrina, no Norte do Paraná.



Atualmente ele trabalha no Hospital Zona Sul, na cirurgia pediátrica, e realiza em média 30 procedimentos por mês. Além do expediente normal, Ricardo organiza mutirões de cirurgias infantis, para a agilidade e assistência das crianças que necessitam deste tipo de atendimento.

Em encontro, gestores da saúde ressaltam Dia D da Multivacinação no PR

Comprometido e com olhar diferenciado, proporciona um atendimento humanizado para os pacientes. “Na verdade, a Medicina me escolheu. Queria uma profissão que pudesse mudar a vida das pessoas, que pudesse fazer a diferença. Me sinto muito satisfeito e contente com o que eu faço. É uma profissão muito bonita e possibilita atender a população, principalmente os que usam o Sistema Único de Saúde, que mais precisam. Um sorriso, a empatia faz parte do meu trabalho. Medicina é uma benção na minha vida", afirma ele.

A médica pediatra intensivista Carla Raquel da Rocha Abreu atua no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Responsável pela UTI Neonatal, foi a primeira médica a trabalhar na unidade hospitalar, desde a fundação. O início dessa trajetória foi há 17 anos. “Ser médica pediátrica é ser coração. É dedicar a vida a essas crianças e cada dia que passa tenho mais certeza do acerto dessa escolha. Não é fácil, mas a felicidade dos pais quando pegam esses bebês não tem como explicar”, diz a médica.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que também é médico, ressalta que o caminho é longo e requer muita dedicação. “Atenção, cuidado, respeito, carinho são muitos dos sentimentos vividos todos os dias nos corredores dos hospitais, nas unidades e postos de saúde e consultórios. Ser médico vai além da profissão, é uma vocação. Apesar de não estar no “front”, lido com os desafios diários da área da saúde. É um trabalho permanente, sem fim”, afirma.

De acordo com o Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), existem 35.907 médicos em todo o Paraná - 19.474 homens e 16.433 mulheres. A maior parte dos profissionais (21.189) tem algum tipo de especialidade, sendo a clínica médica (2.721), pediatria (2.617), cirurgia geral (2.147) e ginecologia e obstetrícia (2.061) as áreas onde existem maior concentração.

DATA COMEMORATIVA - O dia 18 de outubro foi escolhido em referência ao Dia de São Lucas, padroeiro da Medicina. A data foi criada para homenagear e reconhecer a importância destes profissionais para a sociedade.

“Neste Dia do Médico expresso minha homenagem e gratidão, parabenizando este profissional que dedica a sua vida para cuidar da vida de todos nós com humanidade, sensibilidade, ciência e resolutividade”. Esse é o sentimento que Acácia Nasr tem pela Medicina.

Servidora de carreira da Sesa há 15 anos, ela se formou em 1999, na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Hoje atua na Vigilância Epidemiológica da Saúde do Estado e é presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. " É essencial que todos tenham acesso aos seus cuidados em todos os lugares para promoção uma de uma vida saudável e aprevenção de doenças”, complementou.

