Dia do Agricultor é marcado pela restauração de nascente

Uma parceria entre a Cooperativa Agropecuária e Industrial – Cocari e a Nortox resultou, há quase doze anos, no lançamento do Projeto Olho D’Água, que agora chega a uma marca histórica: a restauração da nascente de número 1.000. O projeto começou no dia 24 de novembro de 2009, tendo também o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Emater, assim denominadas na época, com o desafio de recuperar e conservar nascentes localizadas na área de atuação da cooperativa, que abrange mais de 35 municípios distribuídos no Paraná, Goiás e Minas Gerais.

A meta é garantir água limpa e potável para os cooperados, ajudar no desenvolvimento sustentável das propriedades e fortalecer a importância de uma consciência ambiental ligada ao agronegócio. Da primeira nascente recuperada, que se encontra na propriedade dos irmãos cooperados Henrique e Nelson Peloso, localizada na Estrada Alegre, Km 05, Sítio São José, em Mandaguari, até a nascente de número 1.000, localizada na Estrada Benjoim, Km 05, na Estância Ricardo, também em Mandaguari, o projeto deu tão certo que não parou mais.

A restauração e preservação das nascentes segue um passo a passo simples, mas com retorno imediato para a família beneficiada e o meio ambiente, sem igual. Exatamente por isso, o Projeto Olho D’Água já recebeu prêmios e o reconhecimento de entidades renomadas. Desde 2014, por exemplo, recebe o selo de certificação do Instituto Ambiental Chico Mendes. E neste mesmo ano, ficou em primeiro lugar na categoria Desenvolvimento Sustentável, na nona edição do Prêmio Cooperativa do Ano, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). E também foi escolhido pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) como referência a ser adotada nas propriedades rurais, por meio da publicação “Gestão Sustentável da Agricultura”.

O EVENTO

Para comemorar a restauração da nascente de número 1.000, o Dia do Agricultor e também o início das comemorações aos 60 anos da cooperativa, a Cocari e a Nortox estão organizando um evento na Estância Ricardo. Em função da pandemia, o evento terá um número restrito de pessoas. Estão confirmadas as presenças do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, líderes do Instituto Água e Terra (IAT) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), lideranças municipais, diretores da Cocari e Nortox.

SERVIÇO

- Restauração da Nascente de número 1.000 do Projeto Olho D’Água

- Data: 28/07/2021

- Horário: 9 horas

- Local: Estância Ricardo – Estrada Benjoim, Km 05, próxima à Granja Figueiredo, em Mandaguari – PR