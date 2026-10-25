Dia de votação no Paraná tem alerta laranja de perigo para vendavais em mais de 300 municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 326 municípios do Paraná sob alerta laranja de "perigo" para tempestades neste domingo (25), dia em que ocorre o segundo turno das Eleições 2026. O aviso meteorológico é válido durante toda a data, das 00h01 às 23h59, e abrange cidades localizadas nas regiões Norte, Noroeste, Oeste, Campos Gerais, Centro e Litoral do estado, incluindo grandes centros urbanos como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava e Apucarana.

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De acordo com as projeções do Inmet, os temporais nessas áreas podem registrar volumes de chuva de até 60 milímetros em apenas uma hora, ou acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê a ocorrência de ventos intensos, variando entre 60 km/h e 100 km/h, além de risco de queda de granizo. Diante dessas condições severas, as autoridades advertem para a possibilidade real de estragos em plantações, queda de árvores e formação de pontos de alagamento, exigindo atenção redobrada dos eleitores que se deslocam para os locais de votação.

Foto: Inmet Foto: Inmet

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Além do nível laranja que afeta a maior parte do território paranaense, o restante do estado encontra-se classificado com o alerta amarelo, indicando "perigo potencial" para a ocorrência de tempestades de menor intensidade, mas que também demandam cuidados. A recomendação dos órgãos de defesa civil é que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores ou próximo a estruturas metálicas durante as rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.