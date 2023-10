"Dia de união", diz Beto Preto no Dia D da campanha de Multivacinação

Buscando aumentar a cobertura vacinal e expandir a imunidade da população, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu, ao longo deste sábado (21), o Dia D da Vacinação. O evento, que conta com o apoio do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), aconteceu nos 399 municípios para atualização da carteirinha e tem como meta atingir 80 mil doses aplicadas ao longo do dia.

As vacinas disponíveis são Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a vacinação na Unidade Mãe Curitibana, na Capital, e avaliou a campanha como oportuna para expandir a conscientização e fortalecer a saúde dos paranaenses.

"Hoje é um dia de união em prol da saúde da nossa população. A vacinação é um ato de amor e solidariedade, que passa pelo crivo do convencimento e, por isso, o Governo do Estado está realizando todos os esforços possíveis para garantir a imunidade dos paranaenses. Convocamos a todos para que compareçam a um posto de vacinação e fortaleçam nosso bem mais precioso: a saúde", disse o secretário.

Para a realização das ações, cerca de 1.200 salas de vacinação ficaram abertas, contando com a participação de 12 mil profissionais da saúde para reforçar a atualização do calendário de imunização de todos os públicos, principalmente crianças e adolescentes.

CONSCIENTIZAÇÃO

Alexsandro Gomes Ferreira, 46 anos, professor, levou a família para garantir a atualização coletiva da carteirinha vacinal.

"Viemos cumprir o nosso papel de cidadania, pois se imunizar é também cuidar e ter empatia pelo próximo. Eu me vacinei, minha esposa se vacinou e meu filho de dois anos também, e acredito que com esse ato estamos em dia com a sociedade”.

Doni Vieira, 54 anos, publicitário, aproveitou a oportunidade para tomar a vacina de Hepatite A e reforçou a importância da ciência para o cuidado da vida.

"Trouxe meu filho para vacinar e nesse processo descobri que minha carteirinha estava desatualizada. A vacina é segura e precisamos nos guiar pela ciência, para ter uma vida segura e proteger nossos filhos", destacou.

