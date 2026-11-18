O Governo do Paraná definiu o esquema de funcionamento das repartições públicas e serviços estaduais para o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20). Enquanto os atendimentos presenciais em órgãos administrativos estarão suspensos, serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança pública, além de opções culturais e canais digitais, seguem operando normalmente para atender a população.

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Na área da saúde, os hospitais públicos mantêm o atendimento normal ininterrupto, mas as Farmácias do Paraná não abrirão no feriado. As unidades de coleta de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) também estarão fechadas na sexta-feira nas 23 Regionais de Saúde, retomando as atividades no sábado (21), a partir das 8h, em Curitiba, Cascavel, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu. Na segurança pública, as Centrais de Flagrante da Polícia Civil atuam em plantão 24 horas, e as demais delegacias funcionam em regime de sobreaviso conforme a demanda de cada comarca.

Não haverá expediente presencial nesta sexta-feira nas Agências do Trabalhador, nas 20 unidades do Poupatempo Paraná, nos postos do Instituto de Identificação, nas delegacias e agências da Receita Estadual, na sede da Secretaria da Educação e nos colégios da rede estadual. Também permanecem fechados os escritórios da Cohapar, as agências do BRDE e da Fomento Paraná, o Procon-PR, a Junta Comercial do Paraná (Jucepar) e as centrais do Detran-PR. Apesar do fechamento físico, os cidadãos podem acessar serviços digitais nos portais e aplicativos do Detran Inteligente, Cohapar, Empresa Fácil, consumidor.gov.br e na Ouvidoria Geral, pelo WhatsApp (41) 3883-4014 ou formulário on-line.

Nas companhias de saneamento e energia, o atendimento ao público será prioritariamente remoto. A Sanepar abrirá postos presenciais apenas em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, mantendo nas demais cidades o suporte 24 horas pelo telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, site e aplicativo Sanepar Mobile, além das equipes emergenciais para vazamentos e religação. A Copel também suspende o atendimento presencial, mas mantém o funcionamento contínuo pelo telefone 0800 51 00 116, WhatsApp (41) 3013-8973, Copel Agro (0800 643 76 76) e canais digitais. Já nas Centrais de Abastecimento (Ceasas), as unidades de Curitiba e Cascavel fecham na sexta-feira, enquanto os mercados de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu operam normalmente; no sábado (21), todas as unidades abrem.

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Para quem busca lazer e cultura, o Teatro Guaíra e os principais museus da capital estarão abertos na sexta-feira. O Museu Oscar Niemeyer (MON), o Museu de Arte Contemporânea (MAC Paraná), o Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) e o Museu Alfredo Andersen funcionam das 10h às 18h, enquanto o Museu Paranaense (MUPA) abre das 10h às 17h30; apenas a Biblioteca Pública do Paraná e a Sede Adalice Araújo permanecem fechadas. O público também poderá visitar 27 Unidades de Conservação administradas pelo Instituto Água e Terra (IAT), além do Jardim Botânico de Londrina e do Aquário de Paranaguá, sujeitos apenas a eventuais restrições em caso de temporais.

No transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) informou que as linhas compartilhadas com o sistema urbano da capital — 206 (Barreirinha/São José), 304 (Pinhais/Campo Comprido) e 702 (Caiuá/Cachoeira) — seguirão a tabela horária de domingo. A linha 607 (Colombo/CIC) não circulará no feriado, e as demais linhas metropolitanas operarão com horários de sábado, com consulta disponível no portal da Amep.