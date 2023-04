Dia D: Saúde disponibiliza mais de 1,3 mil salas de vacinas no Paraná

Da Redação

Dia D prevê adesão da população

A secretaria estadual da Saúde (Sesa) já tem tudo preparado para o Dia D Vacinação, que acontece neste sábado (15) em todo o Paraná. Cerca de 5 mil profissionais de saúde e servidores estaduais e municipais estarão a postos, das 8h às 17h, nas mais de 1,3 mil salas de vacinas distribuídas nos 399 municípios. A Sesa estima a aplicação de 800 mil vacinas durante a ação, nas 22 Regionais de Saúde.

As doses, destinadas a todas as faixas etárias, são para a proteção e prevenção de diversas doenças. Os objetivos da mobilização estadual, a primeira deste ano e a única a acontecer em todo o país, é atualizar o cartão de vacinas da população, além de manter as estratégias de imunização de rotina e das campanhas nacionais, buscando melhorar a cobertura vacinal.

Dados da Sesa mostram que, nos últimos anos, as coberturas de todas as vacinas estão bem abaixo de 95%, meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS).

“A vacinação é uma prioridade no Governo do Paraná e nossas equipes não medem esforços para vacinar e cuidar de cada um dos paranaenses. A vacina é um gesto de amor. Esse dia é pensado na saúde da coletividade”, disse o secretário César Neves.

ORIENTAÇÃO – As 19 vacinas de rotina disponíveis, além das contra a Influenza e a Covid-19, podem ser aplicadas simultaneamente, caso haja necessidade. Para a atualização dos esquemas vacinais a orientação é que as pessoas levem o cartão de vacina para o registro da aplicação.

Para a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, o momento é de união e o comparecimento de todos aqueles que precisam atualizar as vacinas é fundamental para a proteção da população. “Para o alcance de nossa meta, precisamos do apoio de todos, profissionais e gestores da saúde, outros órgãos e, principalmente, das lideranças da sociedade civil organizada”.

PARCERIAS - O Dia D de vacinação conta com o apoio de várias entidades e órgãos federais, estadual e municipais, como o Ministério da Saúde, Conselho Estadual de Saúde do Paraná, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, Associação das Associações e Consórcios Municipais de Saúde, Associação dos Municípios do Paraná, Associação Comercial do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-Pr), Apaes, escolas municipais e creches, entidades religiosas, Grupo Cinco “S”, Fecomércio, Fiep, cooperativas, conselhos profissionais e entidades de classe.

