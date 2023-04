Dia D de vacinação registrou mais de 300 mil doses aplicadas no Paraná

Da Redação

Governo do Estado mobilizou mais de 5 mil profissionais da saúde

O Governo do Estado mobilizou mais de 5 mil profissionais da saúde e registrou a aplicação de 308.906 doses no Dia D de Vacinação, realizado neste sábado (15), nos 399 municípios do Paraná. A ação, coordenada pela secretaria estadual da Saúde (Sesa), visou atualizar a carteirinha vacinal e ampliar a cobertura de imunizantes contra a Covid-19, Influenza e demais vacinas de rotina. O balanço foi divulgado pela pasta nesta segunda-feira (17).

Houve muita movimentação durante o dia nos mais de 1,3 mil locais de vacinação distribuídos nos municípios. Até o meio-dia, mais de 91 mil pessoas já haviam sido imunizadas. Porém, grande parte da população escolheu o período da tarde para receber a proteção contra as várias doenças, entre elas a poliomielite, sarampo, varicela.

A vacina contra a Influenza foi a que teve maior adesão, atingindo 177,3 mil doses aplicadas. Na sequência, veio a da Covid-19, com 98 mil aplicações, e as de rotina, com 33,4 mil.

A 2ª Regional de Saúde, que abrange 29 municípios, incluindo Curitiba e Região Metropolitana, foi responsável pelo maior número de doses administradas, com 61.752 mil vacinas. Na sequência, estão a 15ª Regional de Maringá, que aplicou 27.097 mil doses, e a 3ª Regional de Ponta Grossa com 22.419 doses.

Dentre as 20 vacinas disponíveis estavam a da Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), BCG (para formas graves de tuberculose), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Tetra Viral (SCRV), Hepatite A, Febre Amarela, Rotavírus, HPV, DTP (indicada para prevenir a difteria, o tétano e a coqueluche), DTPa (protege a mãe da difteria, tétano e coqueluche e fornece imunização passiva para o bebê que ainda está no útero), Influenza e Covid-19 (monovalente e bivalente).

“Foi um dia muito intenso para todos da área da saúde, uma mobilização estadual para a proteção de todos os paranaenses. Apesar do tempo estar chuvoso em algumas localidades, as pessoas não deixaram de comparecer. São 300 mil pessoas mais protegidas contra diversas doenças”, comemorou o diretor da Sesa, César Neves.

IMUNIZAÇÃO - A iniciativa contou com o apoio do Ministério da Saúde, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) e de outras entidades parceiras. Foram disponibilizadas 20 vacinas, de rotina e das campanhas vigentes (Covid-19 e Influenza) para bebês, crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para a BCG, Covid-19 e Rotavírus é de no mínimo 90%, e para os outros imunizantes do calendário vacinal a meta é de 95%.

Atualmente, a cobertura vacinal está abaixo do ideal, como no caso da BCG (65,88%), Febre Amarela (65,69%), Hepatite A (59,53%), Hepatite B (64,55), Meningocócica C (64,58%), Pentavalente (66,44%), Pneumocócica (63,71%), Poliomielite (66,63%), Rotavírus (62,40%) e Tríplice Viral (68,90%).

“Vamos continuar com medidas estratégicas para a vacinação da população, que está procurando pelas doses. Confiamos nesse processo e continuaremos com o trabalho para o avanço da vacinação em todo o Paraná”, enfatizou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

