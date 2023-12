Dezembro tem previsão de muita chuva e ondas de calor no PR; confira

O mês das férias finalmente chegou e, com ele, o maior questionamento de quem pretende viajar: devo me preocupar com o clima? Diante disso, atenção! Dezembro promete ser marcado por fortes chuvas e calor intenso no Paraná.

De acordo com previsões do Climatempo, todo a Região Sul do país deve registrar um dezembro com chuvas acima da média. O instituto ainda alerta para a possibilidade de novas ondas de calor.

"A expectativa é que a região sul tenha volume de chuva acima da média em todas as áreas. Pegando como referência as regiões entre o norte do Rio Grande do Sul, o Meio Oeste de Santa Catarina e interior do Paraná, vamos ter um contraste térmico um pouco menor nessas áreas. As chuvas vão continuar bastante frequentes e até volumosas em alguns pontos, mas elas passam a ser mais condicionadas pelo calor e pela umidade elevada”, informa o Climatempo.



No Paraná, as chuvas devem atingir principalmente as cidades mais quentes do interior e o Litoral. Além disso, o estado pode ser novamente afetado por ondas de calor, “se formos falar em possibilidade de ondas de calor, as regiões norte e oeste do Paraná são as preferenciais”.

