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SANTA CATARINA

Dez pessoas são detidas por envolvimento em rinha de galos com esquema de apostas

Agentes resgataram 68 galos, um trinca-ferro e R$ 12,5 mil em dinheiro

Escrito por Da Redação
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Dez pessoas são detidas por envolvimento em rinha de galos com esquema de apostas
Autor Foto: REPRODUÇÃO

A Polícia Militar de Santa Catarina fechou uma rinha de galos clandestina que funcionava em uma residência no município de Massaranduba, no Norte do estado. Durante a operação, deflagrada a partir de uma denúncia de maus-tratos, os agentes resgataram 68 galos e uma ave da espécie trinca-ferro, além de apreenderem R$ 12,5 mil em espécie e deterem 10 pessoas envolvidas na prática ilegal.

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Ao chegarem ao endereço, localizado na Estrada Alto Guarani-Açu, os policiais encontraram um ringue improvisado e flagraram a situação de abuso, deparando-se com diversos animais com ferimentos. Na estrutura montada para as lutas, também foram confiscados itens utilizados para intensificar os confrontos, como esporas, bicos artificiais, lacres e medicamentos veterinários. A organização do evento criminoso mantinha cadernos com anotações referentes ao controle do dinheiro das apostas e contava até com uma máquina de cartão para facilitar os pagamentos. Todo o esquema, segundo informações da corporação, era coordenado pelo próprio proprietário do imóvel.

Os suspeitos que estavam presentes no momento da abordagem — nove homens e uma mulher — receberam voz de prisão em flagrante por crimes relacionados a maus-tratos a animais e exploração de jogos de azar. No entanto, após serem encaminhados à delegacia para os trâmites legais, todos assinaram um Termo Circunstanciado (TC) e foram liberados para responder ao processo em liberdade. As aves resgatadas da rinha ficaram sob a responsabilidade de voluntários nomeados como fiéis depositários, que assumiram a guarda e o compromisso legal com os cuidados e a conservação dos animais. O caso foi encaminhado para a apuração da Polícia Civil e da Justiça local.


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apostas ilegais Massaranduba maus-tratos a animais Polícia Militar SC Proteção Animal Rinha de Galos Santa Catarina
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