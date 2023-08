Dez pessoas ficam feridas durante explosão em ritual em Cascavel

Siga o TNOnline no Google News

Dez pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (19) durante um ritual religioso, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Duas pessoas estão internadas em estado grave.

Conforme o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 pessoas participavam da cerimônia quando houve o acidente. No local havia velas e alguém manipulou indevidamente álcool, causando a explosão.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender as vítimas. Dez pessoas precisaram receber os primeiros socorros. Duas vítimas sofreram ferimentos graves e foram levadas ao Hospital Universitário de Cascavel.

Com informações: Ric Mais

