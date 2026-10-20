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ELEIÇÕES 2026

Dez municípios da região de Apucarana vão ofertar transporte gratuito a eleitores

Medida busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e incentivar o comparecimento às urnas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dez municípios da região de Apucarana vão ofertar transporte gratuito a eleitores
Autor Em Apucarana, o esquema será o mesmo adotado no primeiro turno - Foto: TNOnline

O segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25), terá transporte coletivo gratuito em 206 municípios do Paraná. As prefeituras comunicaram a oferta do serviço ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A medida busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e incentivar o comparecimento às urnas. Na região, 10 municípios informaram à Justiça Eleitoral a disponibilização do serviço: Apucarana, Arapongas, Califórnia, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Rio Bom e Rosário do Ivaí.

LEIA MAIS: Escolas municipais de Apucarana lançam projeto de valorização das culturas afro-brasileira e indígena

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Em Apucarana, o esquema será o mesmo adotado no primeiro turno e regulamentado pelo Decreto nº 319/2026. Pelo decreto, a suspensão da cobrança do transporte coletivo será válida das 6h às 19h. O sistema de bilhetagem eletrônica será adaptado para a tarifa zero, garantindo que os usuários de cartão ou aplicativo não tenham qualquer saldo descontado ao passarem pelos validadores. Para os passageiros que pagariam em dinheiro e não possuem bilhetagem eletrônica, a liberação da catraca será feita de forma manual pelo próprio motorista do veículo.

Segundo a Justiça Eleitoral, os eleitores devem consultar os sites das respectivas prefeituras para verificar os horários e itinerários das linhas que estarão disponíveis gratuitamente no domingo. Em muitos municípios, o transporte ofertado prioriza os moradores da zona rural.

A Justiça Eleitoral também alerta que a legislação proíbe que candidatos, partidos políticos, coligações, federações partidárias ou outras pessoas ofereçam transporte de eleitores com finalidade eleitoral no dia da votação.

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