Devido ao frio, asas de aviões congelam e atrasam voos no Paraná; veja

Por conta das baixas temperaturas alguns voos sofreram atraso ou foram cancelados no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. Conforme as informações da Azul Linhas Aéreas, quatro voos foram adiados e três cancelados.

Ainda de acordo com a companhia, houve um imprevisto: as asas dos aviões congelaram na manhã deste sábado, dia 15 de julho. A formação de gelo nas extremidades das aeronaves fizeram com que elas ficassem retidas aguardando as condições necessárias para decolagem.

Dos voos atrasados, um tinha como destino Belo Horizonte (MG), outro o Aeroporto de Congonhas (SP), e dois para Campinas (SP). Os embarques foram liberados às 8h45.

A Azul Linhas Aéreas informou que os voos de Curitiba para Guarulhos e de Guarulhos para Curitiba foram cancelados por conta das condições meteorológicas. Outro voo foi cancelado para que uma manutenção fosse realizada.

A Azul, em nota, lamentou os transtornos.



"A companhia destaca que os clientes receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", diz a nota.

Com informações do G1.

