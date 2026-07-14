Detran suspende agendamento para renovar CNH no PR; entenda o porquê e saiba o que fazer

Ainda não há uma data definida para a retomada dos agendamentos, mas o Detran informou que a normalização dos serviços deve ocorrer em breve

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) suspendeu temporariamente os agendamentos para exames médicos e psicológicos exigidos nos processos de obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida está em vigor desde segunda-feira (13) e ocorre durante a implantação de um novo sistema de cobrança dos exames.

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Segundo o Detran, a suspensão é necessária para adequar o atendimento à redução dos valores dos exames obrigatórios, determinada pelo Governo do Paraná. Durante o período de transição, o órgão negocia com as clínicas credenciadas a implementação do novo modelo de cobrança.

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Ainda não há uma data definida para a retomada dos agendamentos, mas o Detran informou que a normalização dos serviços deve ocorrer em breve.

Em razão das mudanças, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou que as Carteiras Nacionais de Habilitação com vencimento a partir de 5 de junho de 2026 permanecerão válidas até 9 de setembro de 2026.

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A alteração ocorre após a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) estabelecer um teto nacional de R$ 180 para a soma dos exames obrigatórios exigidos na emissão e renovação da CNH.

Para cumprir a norma, o Governo do Paraná sancionou uma lei que transformou a cobrança dos exames em preço público e limitou o valor total dos procedimentos a R$ 180. Antes da mudança, os exames obrigatórios no estado custavam, ao todo, R$ 404,74.