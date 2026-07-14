Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Detran suspende agendamento para renovar CNH no PR; entenda o porquê e saiba o que fazer

Ainda não há uma data definida para a retomada dos agendamentos, mas o Detran informou que a normalização dos serviços deve ocorrer em breve

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 19:54:35 Editado em 14.07.2026, 20:22:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Detran suspende agendamento para renovar CNH no PR; entenda o porquê e saiba o que fazer
Autor Segundo o Detran, a suspensão é necessária para adequar o atendimento à redução dos valores dos exames obrigatórios, determinada pelo Governo do Paraná - Foto: Renato Beiruth/Detran

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) suspendeu temporariamente os agendamentos para exames médicos e psicológicos exigidos nos processos de obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida está em vigor desde segunda-feira (13) e ocorre durante a implantação de um novo sistema de cobrança dos exames.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Craque Neto imita foto de Virginia no colo de Vini Jr. e senta no colo de jornalista

Segundo o Detran, a suspensão é necessária para adequar o atendimento à redução dos valores dos exames obrigatórios, determinada pelo Governo do Paraná. Durante o período de transição, o órgão negocia com as clínicas credenciadas a implementação do novo modelo de cobrança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Ainda não há uma data definida para a retomada dos agendamentos, mas o Detran informou que a normalização dos serviços deve ocorrer em breve.

Em razão das mudanças, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou que as Carteiras Nacionais de Habilitação com vencimento a partir de 5 de junho de 2026 permanecerão válidas até 9 de setembro de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alteração ocorre após a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) estabelecer um teto nacional de R$ 180 para a soma dos exames obrigatórios exigidos na emissão e renovação da CNH.

Para cumprir a norma, o Governo do Paraná sancionou uma lei que transformou a cobrança dos exames em preço público e limitou o valor total dos procedimentos a R$ 180. Antes da mudança, os exames obrigatórios no estado custavam, ao todo, R$ 404,74.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atualizações Detran detalhes CNH exames médicos Governo do Paraná novos valores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV