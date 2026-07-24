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Detran-PR retoma agendamento online para exames de emissão e renovação da CNH

Sistema ficou suspenso por 11 dias para adequação à nova lei que limita a taxa cobrada por clínicas credenciadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 11:30:10 Editado em 24.07.2026, 11:30:03
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Detran-PR retoma agendamento online para exames de emissão e renovação da CNH
Autor Foto: Diego Cavalcante

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) reabriu, nesta sexta-feira (24), o agendamento online para os exames médicos e psicológicos necessários na emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), renovação do documento e alteração de categoria, como a inclusão de Exerce Atividade Remunerada (EAR). O sistema estava fora do ar desde o dia 13 de julho para permitir a adaptação das clínicas credenciadas à nova legislação estadual.

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A interrupção temporária ocorreu para ajustar o sistema de atendimento ao novo limite de preço fixado em lei, que determinou um teto de R$ 180 para a soma das avaliações médica e psicológica. Durante os 11 dias de suspensão, o Detran-PR realizou reuniões de alinhamento com a rede credenciada e atualizou a plataforma digital, enquanto os processos iniciados antes da interrupção continuaram tramitando normalmente.

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Com o reestabelecimento da plataforma no portal oficial do órgão, o motorista já pode consultar as datas e horários disponíveis na sua região. O Detran-PR prevê uma alta demanda represada no início do retorno e alerta que a disponibilidade imediata de vagas pode ser restrita em alguns municípios, recomendando que os usuários acessem o site com frequência para verificar a abertura de novas cotas de atendimento.

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agendamento online CNH detran-pr exames médicos legislação de trânsito renovação de habilitação
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