Detran-PR divulga calendário da renovação do licenciamento de 2024

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) divulgou nesta quarta-feira (10) o calendário de pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV-e) referente ao ano de 2024.

Assim como no ano passado, o calendário vence de acordo com as placas e inicia em agosto, finalizando em novembro. Veículos com placas de finais 1 e 2 devem ter o licenciamento quitado em agosto; placas que terminam com 3, 4 e 5, em setembro; com final 6, 7 e 8, em outubro; e com final 9 e zero, o prazo vence em novembro. Veja o calendário detalhado AQUI .

O Detran-PR orienta os proprietários que fiquem atentos ao prazo de pagamento, evitando circular com o veículo de forma irregular, o que consiste infração de trânsito gravíssima.

Com o congelamento das taxas do Detran-PR para o exercício 2024, anunciado pelo governador Ratinho Junior no final de 2023, o valor da taxa de pagamento CRLV-e permanecerá o mesmo do ano passado, em R$ 90,94.

IPVA – Os contribuintes paranaenses também já podem emitir as guias de recolhimento (GR-PR) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. O valor total lançado neste ano é de R$ 6,36 bilhões para uma base de 4,67 milhões veículos tributados no Estado.

Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Elas devem ser emitidas pelo Portal IPVA ou pelo Portal de Pagamentos de Tributos.

