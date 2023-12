Detran destrói 874 automóveis e motocicletas de pátios no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizou a prensagem de 874 automóveis e motocicletas que estavam em pátios veiculares de Paranaguá e Guaratuba, nos dias 21, 22 e 26. Estes veículos foram vendidos no leilão administrativo realizado pelo órgão, em agosto.

A descaracterização destes veículos transformou-se em 450 toneladas de materiais ferrosos para reciclagem resultante da trituração das sucatas inservíveis de veículos que estavam sem identificação ou regularização com o órgão executivo estadual de trânsito.

“A limpeza dos pátios com a liberação destes veículos que ocupavam espaço, contribui com a diminuição de problemas relacionados à saúde pública. Carros e motos são prensados e, mais tarde, poderão ser transformados em pregos, arames e pó de ferro ou utilizados para a indústria em geral”, destaca o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado.

ETAPAS – Para a conclusão do processo de reciclagem desses veículos, eles passam por três etapas.

Remoção dos veículos: A empresa arrematante é responsável pela concentração dos veículos nos pátios onde serão realizadas as prensagens (Polos de Prensagem).

Descontaminação: A empresa arrematante realiza a retirada de combustível, catalisador, extintor de incêndio, bateria, pneus, fluídos e óleo em geral antes de prensar os veículos.

Prensagem: Descaracterização e inutilização dos sinais identificadores dos bens, realizadas pela empresa arrematante in loco, ou seja, nos municípios definidos como Polos de Prensagem. O processo é realizado por meio de veículo prensa e, após a prensagem dos veículos é realizado a pesagem e o transporte para completa reciclagem dos materiais mediante processo industrial (reciclagem siderúrgica).

Os valores arrecadados no leilão estão sendo revertidos em investimentos para sinalização viária nos municípios paranaenses.

