Detonação de rochas bloqueia trecho da PR-445 nesta terça (29)

A rodovia PR-445 terá o trânsito temporariamente interditado na manhã desta terça-feira (29), no trecho compreendido entre os distritos de Irerê e Lerroville, para a realização de uma operação de detonação de rochas.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Motiva Paraná, a interrupção do fluxo de veículos está programada para começar às 8h50, na altura do quilômetro 32, com previsão de duração de aproximadamente uma hora.

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A intervenção na pista é uma medida necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia, serviço que é executado sob a gestão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Em razão dos bloqueios e da movimentação de maquinários na pista, a concessionária recomenda que os motoristas evitem circular pelo trecho no horário agendado ou redobrem os cuidados e a atenção à sinalização viária ao trafegar pela região.

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A responsável pela operação, a Motiva Paraná, administra 569 quilômetros de malha viária no estado, abrangendo trechos das rodovias BR-369, BR-376, BR-373, PR-445, PR-170, PR-323 e PR-090, com intervenções distribuídas por 21 municípios paranaenses. O contrato de concessão prevê investimentos na ordem de R$ 16 bilhões ao longo de 30 anos em obras de infraestrutura, incluindo duplicações, construção de contornos viários e ampliação de faixas de rolamento.