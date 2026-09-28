Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CUIDADO REDOBRADO

Detonação de rochas bloqueia trecho da PR-445 nesta terça (29)

Motiva Paraná orienta atenção redobrada aos condutores que trafegarem pela rodovia no período da manhã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Detonação de rochas bloqueia trecho da PR-445 nesta terça (29)
Autor A intervenção na pista é uma medida necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia - Foto: DER-PR

A rodovia PR-445 terá o trânsito temporariamente interditado na manhã desta terça-feira (29), no trecho compreendido entre os distritos de Irerê e Lerroville, para a realização de uma operação de detonação de rochas.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Motiva Paraná, a interrupção do fluxo de veículos está programada para começar às 8h50, na altura do quilômetro 32, com previsão de duração de aproximadamente uma hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Família pede ajuda para identificar mulher encontrada carbonizada dentro de carro no PR

A intervenção na pista é uma medida necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia, serviço que é executado sob a gestão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Em razão dos bloqueios e da movimentação de maquinários na pista, a concessionária recomenda que os motoristas evitem circular pelo trecho no horário agendado ou redobrem os cuidados e a atenção à sinalização viária ao trafegar pela região.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A responsável pela operação, a Motiva Paraná, administra 569 quilômetros de malha viária no estado, abrangendo trechos das rodovias BR-369, BR-376, BR-373, PR-445, PR-170, PR-323 e PR-090, com intervenções distribuídas por 21 municípios paranaenses. O contrato de concessão prevê investimentos na ordem de R$ 16 bilhões ao longo de 30 anos em obras de infraestrutura, incluindo duplicações, construção de contornos viários e ampliação de faixas de rolamento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
detonação de rochas Duplicação PR-445 Infraestrutura no Paraná Interdição Rodoviária Motiva Paraná Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV