Detonação de rocha bloqueia BR-376 neste sábado (3); veja locais

Trechos da rodovia BR-376 serão totalmente bloqueados neste sábado (3), para a detonação de uma rocha em Guaratuba, Litoral do Paraná. De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, a interdição total será das 14 às 16 horas, na altura do quilômetro 673,4.

A concessionária afirmou que a atividade é necessária para "possibilitar a continuidade das obras de contenção de encosta que ocorre no local". O bloqueio é uma medida de segurança dos motoristas e de trabalhadores envolvidos na operação.

Confira os pontos de bloqueio:

Pista sentido Santa Catarina (ou pista Sul, na descida da Serra do Mar)

Quilômetro 662 da BR-376/PR, em Tijucas do Sul (posto da PRF Alto da Serra)

Pista sentido Curitiba (ou pista Norte)km 1 da BR-101/SC, em Garuva (praça de pedágio)

De acordo com a Arteris, em caso de condições climáticas desfavoráveis, a operação poderá ser reprogramada.

