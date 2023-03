Detento é encontrado morto em presídio de Maringá

Da Redação

O caso ocorreu na tarde deste sábado (25)

A Polícia Civil junto do Departamento Penitenciário do Paraná investiga a morte do detento Renato Luiz Baldir, de 32 anos, que foi encontrado morto dentro de uma das celas da Casa de Custódia de Maringá (CCM).

O caso ocorreu na tarde deste sábado (25). A possibilidade do preso ter sido assassinado não é descartada pelas autoridades policiais. Em outras ocasiões, detentos foram assassinados por companheiros de cela que simularam um suposto suicídio para atrapalhar as investigações da polícia.

Após o trabalho da perícia, agentes da Polícia Científica fizeram a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá, para a realização do exame de necropsia. O jovem já havia sido preso por tráfico de drogas e roubo. Ele era morador da zona norte de Maringá, no norte do Paraná.

As informações são do Corujão Notícias.

