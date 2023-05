Detento é assassinado durante briga de presos em penitenciária do PR

Uma briga entre dois presos da Casa de Custódia de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, terminou na morte de um dos detentos neste sábado (27).

Em nota, o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen) confirmou a morte: “Após as diligências necessárias comprovou-se que a morte foi fruto do desentendimento entre dois PPL’s, [Pessoas Privadas de Liberdade] e um vitimou o outro. O fato foi comunicado às autoridades responsáveis para providências legais”.

Devido a morte do detento, as visitas que seriam realizadas neste sábado na Casa de Custódia foram remarcadas, segundo o Deppen. Ainda, o departamento destacou que a morte não tem relação com facções e que não há rebelião no local.

O nome do preso, o motivo da briga e a causa da morte não foram divulgadas pela Polícia Penal.

