Desvio na BR-277 é alterado para melhorar o fluxo de veículos; entenda

O tráfego de veículos foi desviado para a pista Curitiba, que opera em sistema de mão dupla

Com o intuito de melhorar o trânsito na BR-277, em Morretes, Paraná, o trecho onde os veículos estão sendo desviados, por causa dos deslizamentos do fim de semana, recebeu algumas alterações nesta quarta-feira (19).

Os técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil e outros órgãos do Governo do Estado, retiraram parte das muretas de divisão das pistas duplas e reduziram o trajeto do tráfego em mão dupla.

O percurso diminuiu de 1,2 quilômetro para 500 metros. A alteração também possibilitou que os veículos que transitam a Paranaguá voltem para a pista dupla sem necessidade de acessar um contorno e fazer manobras. Com as mudanças, o tempo para percorrer o trajeto foi reduzido de 6 minutos em média para menos de 2 minutos, o que deve reduzir a formação de filas.

O Km 42 da rodovia, sentido litoral, está interditado desde o fim de semana quando houve deslizamentos de terra e pedras sobre a via. O tráfego de veículos foi desviado para a pista Curitiba, que opera em sistema de mão dupla.

Orienta-se aos motoristas a buscarem rotas alternativas para acessar o litoral. Veículos de carga com largura acima de 3,60m e comprimento acima de 30 metros estão proibidos temporariamente de trafegarem no trecho.

Equipes da PRF seguem no local orientando o tráfego e monitorando as condições de segurança da rodovia. A Defesa Civil e outras equipes do Governo do Estado monitoram as condições das encostas. Ainda não há previsão sobre a liberação do ponto interditado.

