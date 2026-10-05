Destombamento de carreta desvia trânsito de trecho entre Londrina e Arapongas para Rolândia

O trânsito na PR-986 no sentido Londrina a Arapongas, no norte do Paraná, foi totalmente desviado para o perímetro urbano do município de Rolândia na manhã desta segunda-feira (5). A alteração no fluxo rodoviário foi provocada por uma operação de destombamento de uma carreta carregada com blocos de gesso que tombou na pista. As equipes trabalham no local para realizar a remoção do veículo pesado e a liberação do trecho afetado.

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Devido à complexidade dos trabalho, as autoridades optaram pela interdição da via para garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores envolvidos na ocorrência. Os condutores que trafegam no sentido a Arapongas devem prestar atenção à sinalização e seguir a rota alternativa orientada pelos agentes de trânsito pela área urbana da cidade, o que pode causar retenções e lentidão no tráfego local ao longo da manhã.