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TRÂNSITO

Deslizamentos e erosão interditam trechos da BR-476 no Paraná

Bloqueios afetam Adrianópolis e Tunas do Paraná; PRF alerta que não há desvios e orienta motoristas a evitarem a região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Deslizamentos e erosão interditam trechos da BR-476 no Paraná
Autor Foto: PRF

A rodovia BR-476 precisou ser totalmente bloqueada em três pontos diferentes, nas cidades de Adrianópolis e Tunas do Paraná, devido a deslizamentos de terra e problemas estruturais na pista. Não há previsão para a liberação do trânsito.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Adrianópolis os bloqueios ocorrem em dois pontos: no quilômetro 6, onde o asfalto cedeu devido a uma erosão, e no quilômetro 14,5, que está obstruído por conta da queda de uma barreira.

O terceiro ponto de interdição total fica no quilômetro 46, no município de Tunas do Paraná. O trecho também foi tomado por terra e pedras que deslizaram e bloquearam a passagem dos veículos.

A PRF faz um alerta grave aos motoristas: não existem rotas alternativas para desviar dos bloqueios. A orientação é de que as pessoas não viagem ou se desloquem para essa região enquanto as interdições permanecerem, a fim de evitar congestionamentos e garantir a segurança de todos.

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Equipes da polícia estão nos locais sinalizando a via e controlando o tráfego. Profissionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já trabalham na desobstrução e nos reparos da rodovia, mas ainda não há um prazo definido para que o fluxo de veículos seja normalizado.

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BR-476 deslizamentos de terra interdição de rodovias Polícia Rodoviaria federal reparos em estradas Segurança no Trânsito
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