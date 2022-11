Deslizamento na BR-376 deixa 1 morto e 'cena de guerra'; veja

Da Redação

Vídeos e imagens compartilhados nas redes sociais mostram a dimensão do deslizamento, com vários veículos soterrados

Um grande deslizamento de terra foi registrado na noite de segunda-feira (28) no km 669 da BR-376, principal rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina, em Guaratuba (PR). Após buscas por vítimas, um corpo foi localizado sob os escombros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A identidade da vítima não foi divulgada.

Conforme as informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a via, a pista está bloqueada nos dois sentidos e não há previsão de liberação.

Vídeos e imagens compartilhados nas redes sociais mostram a dimensão do deslizamento, com vários veículos soterrados. Um motorista afirma em um deles que, por pouco, não foi atingido e que havia carretas embaixo da terra. Outro descreve a situação como "cena de guerra". As informações são do site UOL.

Por ser próximo à divisa, várias forças de segurança e de resgate de Santa Catarina estão atuando na ocorrência.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar, afirmou que várias equipes estão se deslocando ao local e que no "há possibilidade de vítimas em veículos de portes diferentes soterrados".

Chuva não para e causa risco de novos deslizamentos

A concessionária Arteris Litoral Sul, que faz a gestão da BR-376 afirmou que o trecho da rodovia entre Guaratuba, onde aconteceu o deslizamento, e Tijucas do Sul continua interditado "sem previsão de liberação".

A BR-101 entre os municípios de Garuva (SC) e Guaratuba também está intransitável, segundo a concessionária, depois que a terra da encosta "obstruiu completamente" essas ligações rodoviárias. A recomendação aos motoristas que antecipem a manobra de retorno (evitando prosseguir até os bloqueios definitivos nas duas praças). Opções de retorno:

Além das rodovias que ligam o Paraná aos outros estados do Sul, o risco de deslizamento também atinge a SC-418, na altura da Serra Dona Francisca, no norte catarinense. A estrada foi interditada entre os Kms 8 e 38, na noite de ontem, depois que as fortes chuvas que atingem a região desde o final de semana provocaram movimentações de terra na encosta ao longo do dia.

O material foi retirado da pista por equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, mas a Defesa Civil recomendou que a interdição fosse mantida, por causa do alto risco de novos incidentes, já que a chuva ainda continua na região, segundo comunicado da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina.

Além das rodovias, cidades do Sul também estão enfrentando o impacto da chuva nos últimos dias. Em Joinville, desde o sábado (26) até a tarde de ontem o acumulado chegou aos 340 milímetros de precipitação. Segundo o Epagri/Ciram, a média normal de chuvas em Santa Catarina em todo o mês de novembro fica em torno de 150 mm.

Com a chuva muito acima da média, bairros da cidade catarinense ficaram embaixo d'água, como mostraram fotos divulgadas pela prefeitura nas redes sociais, depois de autoridades sobrevoarem o município com um helicóptero da Polícia Militar.

Após a avaliação, ainda na tarde de ontem, o prefeito Adriano Silva decretou Situação de Emergência. VEJA: U. - Vídeo por: Reprodução

O que diz a concessionária

Em comunicado, a Arteris Litoral Sul disse que atua desde às 19h15 de hoje em ocorrência de deslizamento de encosta na BR-376/PR - que interdita a rodovia na altura do km 669, na Serra do Mar - na rota de ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina.

"A concessionária fez o acionamento imediato de órgãos de emergência da região, como Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil - todas as equipes atuam neste momento na ocorrência, para atendimento aos envolvidos", afirma o comunicado.

Ainda segundo a concessionária, a Serra encontra-se bloqueada e não há previsão para liberação. "A rota alternativa indicada neste momento para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116".

