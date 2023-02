Deslizamento de terra interdita PR-340, nos Campos Gerais

Da Redação

A limpeza do local já está sendo feita

Um novo deslizamento de terra interditou a PR-340, na manhã desta quinta-feira (23), entre os municípios de Castro e Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O quilômetro 283 da rodovia estadual foi atingido.

De acordo com informações do portal aRede, o deslizamento aconteceu por volta das 06 horas. A Defesa Civil das duas cidades paranaenses já estão no local para realizar a limpeza.

Até o momento da publicação desta matéria, no entanto, não á informações sobre uma possível previsão de liberação da pista. Os condutores que precisarem passar pelo trecho, devem optar por rotas alternativas.

Não há informações sobre feridos.

