Deslizamento de pedras e queda de talude interdita BR-277 no Paraná

Um deslizamento de pedras, com a queda de um talude sobre a pista, causou a interdição da BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A situação foi registrada na altura do quilômetro 138, por volta das 5h30 desta terça-feira (11).

No momento da ocorrência, apenas uma faixa da rodovia foi bloqueada. Durante a limpeza, no entanto, o trecho precisou ser completamente interditado e segue dessa forma desde às 10 horas, sem previsão de liberação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o local está sinalizado e o serviço é acompanhado pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR).

Conforme as autoridades, nenhum veículo foi atingido pelas pedras. Após o deslizamento, porém, um carro passou por cima das pedras e teve alguns danos.

