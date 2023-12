Desligamento programado afetará abastecimento em bairros de Curitiba

A Sanepar informa que, na quarta-feira (3), será necessário parar o funcionamento de algumas unidades para a migração do sistema de energia, em Curitiba, o que irá afetar o abastecimento de água nos bairros Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV. O serviço será feito a partir das 8 horas e a normalização do abastecimento está prevista para as 23 horas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem incendeia residência da companheira após discussão

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

continua após publicidade

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Siga o TNOnline no Google News