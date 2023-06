Descontente com serviço, cliente esfaqueia advogado no Paraná

A Polícia Civil, do Paraná investiga uma tentativa de homicídio registrada em Toledo, no oeste do estado. A vítima é um advogado que foi esfaqueado por um cliente descontente com o serviço prestado pelo profissional. O caso foi registrado no sábado (17) e o advogado está em estado grave.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada no sábado após receber uma denúncia de que um homem havia sido ferido com arma branca no Jardim La Salle. Chegando no local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava atendendo o profissional.

A mulher da vítima, que presenciou o crime, afirmou que eles estavam em casa, momento em que alguém tocou a campainha. O homem então foi até o portão e, ao ver que era um cliente, abriu.

Neste momento, conforme relato da mulher, o cliente desferiu três golpes de faca no advogado. Segundo o Samu, os golpes atingiram o pescoço, tórax e abdômen.

O crime, segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da PM ocorreu por um descontentamento do suspeito em relação a algum processo, que a vítima atua como advogado.

Após o crime, o homem fugiu e até a publicação desta reportagem não havia sido localizado.

As informações são do G1.

