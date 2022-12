Desaparecimento de produtor cultural em Londrina completa 20 dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ederson Fukagawa, mais conhecido como Édy Savage, de 42 anos

Há 20 dias, familiares e amigos de Ederson Fukagawa, mais conhecido como Édy Savage, de 42 anos, estão em busca de informações que possam levar até o paradeiro do produtor cultural. Édy foi visto pela última vez caminhando pela Rua Sertanópolis, localizada no Conjunto Lindóia, na região leste de Londrina, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Ele estava acompanhado por um homem que já interrogado pelos investigadores da Polícia Civil. O rapaz alegou que apenas encontrou Édy, conversou rapidamente e depois ambos teriam seguido caminhos opostos.

-LEIA MAIS: Homem que aparece em vídeo com produtor desaparecido presta depoimento

continua após publicidade .

De acordo com familiares ouvidos pela reportagem, Édy era querido por todos, principalmente na área cultural de Londrina, e não possuía desavenças.

A própria família do produtor está fazendo buscas nas proximidades do local onde o artista foi visto antes de desaparecer. Um dos familiares afirma que todos continuam desesperados. Também demonstrou preocupação já que, segundo ele, a investigação não estaria avançada como a família gostaria.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas deve procurar a Polícia Militar, através do 190, ou a Polícia Civil, pelo 181.

Com informações do Tem Londrina

Siga o TNOnline no Google News