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Desaparecimento de primas no Paraná ultrapassa 100 dias sem solução; suspeito segue foragido

Stella e Letycia desapareceram em abril após irem a uma casa noturna em Paranavaí; Polícia Civil faz buscas pelo homem visto discutindo com as jovens

Escrito por Da Redação
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Desaparecimento de primas no Paraná ultrapassa 100 dias sem solução; suspeito segue foragido
Autor Foto: Reprodução

O desaparecimento das primas Stella Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, e Letycia Garcia Mendes, de 19, já ultrapassou a marca de 100 dias sem respostas definitivas. As jovens desapareceram na noite de 20 de abril, após saírem de Cianorte em direção a uma festa em Paranavaí, no Noroeste do Paraná. A Polícia Civil do estado informou que, até o momento, não há grandes avanços no paradeiro das vítimas e que os esforços estão concentrados em localizar o principal suspeito do caso que permanece foragido.

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O último contato das jovens com os familiares ocorreu pouco antes de seguirem para a festa. Já na madrugada do dia 21 de abril, uma das primas publicou uma foto em uma rede social ao lado do suspeito, ainda na casa noturna. Testemunhas e imagens de câmeras de segurança revelaram que o homem e as vítimas se envolveram em uma intensa discussão no estabelecimento, apontada pela investigação como o estopim do sumiço. Após o desentendimento, o suspeito saiu pela porta principal, enquanto as jovens deixaram o local minutos depois por uma saída de emergência. A principal hipótese das autoridades é que o conflito tenha prosseguido dentro da caminhonete do suspeito, onde as primas foram vistas. O boletim de ocorrência foi formalizado pelos familiares no dia 23 de abril.

Dias após o início da apuração, a polícia identificou formalmente o suspeito, constatando que ele já possuía um mandado de prisão em aberto por roubo, além de condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As linhas de investigação sugerem que o suspeito pode estar escondido na própria região noroeste do Paraná ou que tenha fugido para o Paraguai, país com o qual manteria conexões. Para auxiliar na fuga, ele teria contado com a ajuda da ex-companheira, de 23 anos. Ela foi presa no mês de maio em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, suspeita de fornecer suporte logístico e financeiro ao foragido.

Desde o desaparecimento, as autoridades têm realizado diversas diligências para tentar elucidar o mistério. Em meados de junho, equipes da Polícia Civil conduziram buscas minuciosas em uma área rural de Paraíso do Norte, utilizando drones e radares em busca de vestígios, mas não obtiveram resultados conclusivos. Para dar continuidade às investigações, a polícia solicita a colaboração da sociedade com qualquer pista sobre a localização de Stella, Letycia ou do paradeiro do investigado. As denúncias podem ser feitas com total anonimato pelos telefones 197 (Polícia Civil), 181 (Disque-Denúncia) e 190 (Polícia Militar), ou pessoalmente em qualquer delegacia.

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