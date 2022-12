Desaparecimento de jovem em Maringá completa três dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fernando Augusto Gameiro, de 29 anos, está desaparecido

A Polícia Civil de Maringá continua procurando informações sobre o paradeiro de Fernando Augusto Gameiro, de 29 anos. O jovem está desaparecido há três dias depois que saiu de casa na tarde de terça-feira (6).

continua após publicidade .

O rapaz reside com a família no bairro Parque das Grevíleas II, em Maringá e trabalha como técnico de sistemas. A família disse à reportagem do GMC Online que tentou contato com o jovem por telefone, mas não conseguiu.

-LEIA MAIS: Homem que morreu afogado durante retiro evangélico é identificado

continua após publicidade .

Um boletim de ocorrência foi feito e, desde o dia do desaparecimento, a família não teve mais notícias do jovem.

Informações sobre o paradeiro de Fernando podem ser enviadas ao pai, Luiz Gameiro, pelo telefone e WhatsApp (44) 9 9962-9308 ou pela Polícia Civil de Maringá pelo número (44) 3309-3100.

Com informações, GMC Online

Siga o TNOnline no Google News