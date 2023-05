Desaparecida: cabeça de jovem decapitada é encontrada no Paraná

Uma cabeça humana foi encontrada na tarde deste sábado, 27, por moradores da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eles acionaram as forças de segurança, após parte de um corpo ser encontrada na região da Vila Nova, localizada entre os bairros da Ronda e do Jardim América. Após a chegada do Instituto de Criminalística, Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros, foi confirmado que se tratava da cabeça de Grace Raiane Araújo, de 22 anos, que estava desaparecida há nove dias em Ponta Grossa.

"Os moradores encontraram a cabeça em cima de uma pedra, próximo a um riacho, e imediatamente nos chamaram", explica o tenente Negozek, do 2º Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa (2º GB).

Desde a chegada das equipes, por volta das 16 horas, buscas estão sendo realizadas para tentar o restante do corpo da jovem. "Estamos avaliando inclusive o acionamento de equipes com cães, oficiais especializados que viriam de Curitiba", completa Negozek.

O local onde a cabeça foi localizada é próximo aos fundos do Parque Margherita Masini e está isolado pelas equipes policiais. A cabeça será encaminhada para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

