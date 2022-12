DER/PR libera acessos a pontos distantes do deslizamento na Graciosa

Da Redação

Graciosa segue interditada, mas DER/PR libera acessos a pontos distantes do deslizamento

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou na manhã deste sábado (03) que o bloqueio da Estrada da Graciosa (PR-410) segue mantido, mas foi limitado ao trecho do km 6 ao km 16. A mudança é resultado de uma avaliação técnica realizada ao longo da semana. A rodovia foi atingida por fortes chuvas e um deslizamento no começo da semana, assim como a BR-376 e a BR-277.

Serão liberados a partir deste sábado (03) à tarde os acessos até o Recanto Lacerda (via BR-116) e o Recanto Mãe Catira (via Morretes) para visitantes, mas a travessia completa da estrada permanece indisponível no momento.

O DER/PR continua monitorando o comportamento da trinca no km 7 da Estrada da Graciosa, enquanto providencia a contratação emergencial dos serviços de correção. O bloqueio total da pista é necessário para evitar o agravamento da situação e novos danos ao pavimento.

Os demais segmentos da estrada permanecem bloqueados pelos próximos dias devido ao risco de novas quedas de barreira caso as chuvas reiniciem. O Batalhão de Polícia Rodoviária segue acompanhando os acessos da Estrada da Graciosa.

